▲王子邱勝翊受到坤達、柯佳嬿婚訊的刺激，接受採訪時提到理想的婚期是在33～35歲。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.03）

28歲的王子邱勝翊，今（3）日在台北西門町舉辦專輯《Attention！》簽唱會，現場還化身「麵攤」老闆，下廚煮麵給粉絲吃，更貼心幫對方擦嘴服務周到，現場尖叫聲連連。受訪時王子表示，其實在家他除了煮泡麵外很少下廚，幾乎都是由毛弟代勞。

外表帥氣的王子，此次出輯再次迷倒一票歌迷，而且這次台北場簽唱會，還加場「下麵」給粉絲吃，因此媒體問他，過去會不會下廚給女朋友吃，他思考了一下，尷尬說：「我下廚很難吃，我真的很怕我一下廚，馬上就分手了。」並表示在家很少煮飯。已經單身3年的王子，現在依舊零桃花，但他也不著急，「現在對於感情的事情，順其自然就好。」並開出理想條件，喜歡有想法的女生，會煮菜的女生更是加分。

▲王子邱勝翊現場下麵給粉絲吃。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.03）

今天稍早，柯佳嬿、坤達公布結婚的消息，王子對此也感到很開心，「等等一定會傳訊息祝福！」至於他未來有沒有可能閃婚？王子馬上表示不會，因為他會做足準備，預計結婚的年齡希望能落在33至35歲，更開起玩笑，「要是結婚一定會發消息給大家，時間絕對選在截稿以前，中午12點，還會把照片都選好。」

現場王子還秀出撩妹特技，對媒體說：「聖誕節我們來玩交換禮物吧！你是我的，我是你的。」撩得大家臉紅心跳，不愧是撩妹高手。

▲王子現場示範撩妹特技。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.03）