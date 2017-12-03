西洋小天后泰勒絲（Taylor Swift）最近在表演中大秀性感舞姿，以一曲〈End Game〉撩動歌迷的心，無奈，網友焦點卻不在泰勒絲的火辣演出，竟全都聚焦在她大一號的「膨皮」模樣，紛紛詢問「天后發福了嗎？」

泰勒絲甜美臉蛋依舊，熱唱〈End Game〉撩髮，眼神相當迷濛，但演出時的照片一出，廣大網友討論的不是天后歌聲與性感舞姿，而是她胖大一號的身材，對比先前活動留下的美照，擁有小纖腰與白嫩鉛筆腿，現在的她似乎有逐漸「長大」的趨勢，令人不禁想問，「泰勒絲妳怎麼了？」