結婚早有玄機 坤達飛釜山給柯佳嬿浪漫驚喜NOWnews今日新聞 (2017-12-03 15:27)
藝人坤達與柯佳嬿相戀5年多，感情始終甜蜜，3日宣布正式登記結婚。兩人雖少在社群網站直接放閃，但相戀過程還是有幾次浪漫互動，讓粉絲大喊「太甜蜜」，其中一次包含坤達意外現身釜山，讓柯佳嬿感動淚崩。
柯佳嬿因2015年熱播的電視劇《必娶女人》知名度更上一層樓，在拍攝該劇時，為了取景演員飛去釜山，但當時MERS疫情正在延燒中，柯佳嬿在釜山工作的某天忽然接到坤達電話，當時已覺甜蜜的她，沒想到一打開窗廉，坤達就站在對面，他貼心的舉動讓她忍不住飆淚。
▲柯佳嬿與坤達終於結婚了！（圖／翻攝自臉書 , 2017.12.3）
雖然兩人不常公開大放閃，但從社群網站還是可以看到一些「甜蜜線索」，例如在《擺渡人》上映時，柯佳嬿看完電影寫下心得，「握緊會痛，張開手什麼也沒有，真正屬於你的愛情不會是傷人的冰塊，而是一杯能溫暖你的熱茶。」並特別標註，「我上岸了」、「我找到我那杯茶了」隔日坤達立刻在臉書回應，「聽說市面上有一種茶……喝了就不會冷……」還自稱是「熱茶哥」，令人不禁會心一笑。
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