▲吳宗憲（右）強調一定求償。（圖／中天提供 , 2017.12.3）

綜藝天王吳宗憲今（3）日主持節目《小明星大跟班》，談到他前陣子因為捲入白雲與Nana的劈腿事件，被酸民攻擊，禍延家人，最後憤而提告的事件，他放話「一定求償！」還嗆聲，「賠不出就不要當『賤』盤客，躲在鍵盤後面的賤人。」

對於是否求償？吳宗憲表示，「一定會求償！就拿來做公益，你那麼有錢，那麼有閒，我們就多做一點，台灣需要更多的Love&Peace，愛與和平，因為台灣亂成一團，人跟人之間的相愛都沒有了，這是道德沉淪。」被詢問網友賠不出怎麼辦？他直言，「賠不出就不要當『賤』盤客，躲在鍵盤後面的賤人。」

▲吳宗憲已經想好求償金用處。（圖／中天提供 , 2017.12.3）

對於整件事，吳宗憲秉持三點原則，「第一，我會去對檢察官說，我們在螢光幕上演了什麼角色，不代表私底下我們是什麼樣的人。對，這是很重要的關鍵字，你不能說我看到新聞雜誌什麼的上面都這樣寫他，但是，你們也知道啊，報紙被我們告死了，最後還求饒，那是不對的！」他強調，「以訛傳訛，當中隨便一個人都可以隨便去講你怎樣，實在讓人不能接受。」

他接著說明，「第二個，你罪不及家人嘛，更何況人家何罪之有呢？你怎麼可以針對別人的家人去亂寫。第三個，白雲跟Nana的事情現在是不是落幕了？就像我講的那樣？頭殼壞掉嗎？用一點頭腦嘛，那麼簡單的事。」被詢問賠償金會用在哪，他順便提及先前對滑輪溜冰國手陳映竹霸喊「一百萬我出」的後續發展，「一塊錢做一塊錢的事，我們還有那個需要百萬獎金的，我們已經跟她連絡很多次，她人可能在海外訓練，所以電話沒有通，我們打了很多次電話。現在是跟她講，比如妳飛美國的來回機票、食宿什麼的，全部發票給我吧，然後我們就把這一百萬給她。現在又有網友提供這一筆錢，我很開心，這才是彼此相愛嘛。」