▲柯佳嬿與坤達登記結婚。（圖／坤達經紀公司提供，2017.12.03）

柯佳嬿與坤達愛情長跑5年，終於修成正果，小倆口於今（3）日登記結婚，正式成為夫妻。其實這「值得紀念」的日子，也是去年兩人去日本滑雪場時，坤達向柯佳嬿求婚的日子，難怪柯佳嬿於臉書甜蜜說：「去年的今天我說好。」

柯佳嬿經紀人林孝謙導演透露，兩人交往多年，早有結婚共識，只是沒想到坤達偷偷帶著求婚戒，在日本旅遊時給柯佳嬿驚喜，在柯佳嬿答應那刻，雙方都忍不住感動流淚，心情十分激動。

▲柯佳嬿、坤達登記結婚。（圖／翻攝自臉書，2017.12.03）

問及夫妻倆登記結婚後的行程？林孝謙導演表示，坤達在登記結婚後，隨即返回劇組繼續拍攝，柯佳嬿則先行返家休息。至於結婚證人由誰擔任，坤達經紀人透露，是由坤達好友歐漢聲以及另一位友人擔任。



▲柯佳嬿與坤達登記結婚。（圖／翻攝自臉書，2017.12.03）