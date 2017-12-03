柯佳嬿甜蜜升格人妻 坤達浪漫求婚過程曝光NOWnews今日新聞 (2017-12-03 14:46)
柯佳嬿與坤達愛情長跑5年，終於修成正果，小倆口於今（3）日登記結婚，正式成為夫妻。其實這「值得紀念」的日子，也是去年兩人去日本滑雪場時，坤達向柯佳嬿求婚的日子，難怪柯佳嬿於臉書甜蜜說：「去年的今天我說好。」
柯佳嬿經紀人林孝謙導演透露，兩人交往多年，早有結婚共識，只是沒想到坤達偷偷帶著求婚戒，在日本旅遊時給柯佳嬿驚喜，在柯佳嬿答應那刻，雙方都忍不住感動流淚，心情十分激動。
▲柯佳嬿、坤達登記結婚。（圖／翻攝自臉書，2017.12.03）
問及夫妻倆登記結婚後的行程？林孝謙導演表示，坤達在登記結婚後，隨即返回劇組繼續拍攝，柯佳嬿則先行返家休息。至於結婚證人由誰擔任，坤達經紀人透露，是由坤達好友歐漢聲以及另一位友人擔任。
▲柯佳嬿與坤達登記結婚。（圖／翻攝自臉書，2017.12.03）
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
雷朋 偏光．雷朋太陽眼鏡．Ray-Ban 雷朋 眼鏡．RAY BAN RB3362．雷朋 膠框．Ray-Ban 雷朋眼鏡．RAY BAN 光學眼鏡．ray ban 太陽眼鏡．雷朋眼鏡．Ray Ban 雷朋太陽眼鏡．Ray Ban RB3025．雷朋 太陽 眼鏡．Ray-Ban 眼鏡．RAY BAN．RAY BAN 眼鏡．Ray Ban 雷朋
- MICHAEL KORS GRAYSON MK滿版防刮皮革波士頓包(大/黑)
- 【華碩平台】{爆擊武士}R5四核GT710獨顯電玩機(R5_1400/8G/
- J’code真愛密碼 相守承諾黃金/水晶女戒指
- Cellex-C 維他命E霜回饋大優待2件組★原價6300
- SEIKO 日系美學時尚計時腕錶-銀/42mm 7T92-0TT0S(SNDG65P1)
- 『TATUNG 』☆ 大同 複合料理無水鍋 TSB-3016EA
- 【AS】Elaina5尺雕花實木床
- 日本《IRIS》IR-PCS-930寵物籠組合屋雅房組
- 【IHouse】道森 三線硬式護邊獨立筒床墊(雙人5x6.2尺)
- BVLGARI 寶格麗 玫瑰金漾女性淡香精90ml(TESTER)
多圖【NOWnews今日新聞】
陳志朋化身「美騷年」 大玩SM露兩粒【NOWnews今日新聞】
星卉還原吞藥真相 坦言「演小三壓力大」【NOWnews今日新聞】
亞洲舞極限總決賽 台街舞團勇奪冠軍【中央社】
林志玲宣布暫停電影綜藝工作 2/3時間給自己【NOWnews今日新聞】