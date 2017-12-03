長榮航空前董事長張國煒今天出席「飛航解密 暢遊天際」講座，分享自身經歷。具備波音777機師資格，熱愛飛行的他表示，飛行就像作畫一樣，每天的氣候、條件都不一樣，每次的飛行都是獨一無二，衝破雲霄的感覺更像是「把到20歲的林志玲」一樣喜悅。他認為機師要有複雜腦袋，在關鍵時刻懂得變通。



