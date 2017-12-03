大佛普拉斯導演黃信堯感受星國影迷魅力中央社 (2017-12-03 14:30)
第28屆新加坡國際電影節，電影「大佛普拉斯」首度跨海新南向，連續3場放映會讓導演黃信堯感受熱情魅力，圖為黃信堯（右）與劇中演員合影。中央社記者黃自強新加坡攝 106年12月3日
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