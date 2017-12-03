網批吳尊沒才華靠子女上頭條 本人親自回應被讚爆NOWnews今日新聞 (2017-12-03 13:01)
吳尊昨（2）天為了某節目在微博宣傳說，自己將會帶著兩個孩子參加網路直播，但沒想到卻引來部分網友謾罵，直指吳尊唱歌太差演技太爛，竟還想靠家人上頭條，批他只能靠一雙兒女才能走紅，令吳尊的粉絲忿忿不平，兩造也掀起罵戰。
吳尊近來帶著一兒一女上《爸爸去哪兒5》，人氣居高不下，即使他的老婆林麗瑩戴著口罩獻出處女秀參與一集，也引爆話題，但一名黑粉不僅狠批吳尊的唱歌技巧和演技，還PO出一張網路流傳的林麗瑩正面照，與英國媒體大亨梅鐸前妻鄧文迪的對比照，更人身攻擊說：「其實說你老婆怕觀眾認出太像鄧文迪，所以撒謊自己感冒戴口罩上節目，被網友噴沒自信這個看點能大一些。」
這讓吳尊的粉絲終於忍不住也回罵這個酸民，「見不得別人好」、「你算哪根蔥」雙方還互罵難聽的字眼，眼見罵戰愈演愈烈，此時吳尊立馬跳出來，親自回應該名網友，「吵架和不開心是世界上最不值得的事…Just forgive and forget（原諒然後忘記吧）」，希望大家停止互相攻擊，高EQ的表現被網友讚爆。
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