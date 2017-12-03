黃聖依復出被章子怡罵慘：演技差到令人尷尬NOWnews今日新聞 (2017-12-03 12:22)
大陸綜藝節目《演員的誕生》，最新一集接受挑戰的演員包括黃聖依、柴碧雲、於明加，三個人一起表演《我和春天有個約會》片段，但這場戲一演完，黃聖依馬上就被章子怡猛批：「這是我有史以來看過最尷尬的一場戲！」章子怡甚至被驚出了雙下巴。
黃聖依、柴碧雲、於明加在節目中重現《我和春天有個約會》的經典片段，上演了一齣悲情戲，結果卻遭到台下4位導師無情的批評。連一直喜歡鼓勵新人的劉燁，都直言「這台戲表演挺尬的」，他認為黃聖依的台詞過於有舞台感，宋丹丹更批評黃聖依的台詞都在假說，章子怡甚至無情吐槽：「這是有史以來，我看到最尷尬的一場戲！」
在這3位女演員中，大家最熟悉的黃聖依，作為一個科班出身、演戲多年的演員，居然還是演得最爛的那一位，她在這場戲裡飾演舞女小蝶，肢體動作相當僵硬，台詞表演也非常做作，和另外兩位演員完全沒配合。
這樣的表現不僅導師們不買帳，連網友都狂吐槽，「不得不說黃聖依演技真的是迷之尷尬」、「我簡直不敢相信這是黃聖依的演技」、「黃聖依演得連歐陽娜娜都不如」。
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
雷朋 偏光．雷朋太陽眼鏡．Ray-Ban 雷朋 眼鏡．RAY BAN RB3362．雷朋 膠框．Ray-Ban 雷朋眼鏡．RAY BAN 光學眼鏡．ray ban 太陽眼鏡．雷朋眼鏡．Ray Ban 雷朋太陽眼鏡．Ray Ban RB3025．雷朋 太陽 眼鏡．Ray-Ban 眼鏡．RAY BAN．RAY BAN 眼鏡．Ray Ban 雷朋
多圖【NOWnews今日新聞】
陳志朋化身「美騷年」 大玩SM露兩粒【NOWnews今日新聞】
星卉還原吞藥真相 坦言「演小三壓力大」【NOWnews今日新聞】
亞洲舞極限總決賽 台街舞團勇奪冠軍【中央社】
林志玲宣布暫停電影綜藝工作 2/3時間給自己【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》