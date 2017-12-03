▲黃聖依（右）演得連章子怡都不敢恭維，還驚到雙下巴也出來了。（網路圖，2017.12.03）

大陸綜藝節目《演員的誕生》，最新一集接受挑戰的演員包括黃聖依、柴碧雲、於明加，三個人一起表演《我和春天有個約會》片段，但這場戲一演完，黃聖依馬上就被章子怡猛批：「這是我有史以來看過最尷尬的一場戲！」章子怡甚至被驚出了雙下巴。

黃聖依、柴碧雲、於明加在節目中重現《我和春天有個約會》的經典片段，上演了一齣悲情戲，結果卻遭到台下4位導師無情的批評。連一直喜歡鼓勵新人的劉燁，都直言「這台戲表演挺尬的」，他認為黃聖依的台詞過於有舞台感，宋丹丹更批評黃聖依的台詞都在假說，章子怡甚至無情吐槽：「這是有史以來，我看到最尷尬的一場戲！」

在這3位女演員中，大家最熟悉的黃聖依，作為一個科班出身、演戲多年的演員，居然還是演得最爛的那一位，她在這場戲裡飾演舞女小蝶，肢體動作相當僵硬，台詞表演也非常做作，和另外兩位演員完全沒配合。

這樣的表現不僅導師們不買帳，連網友都狂吐槽，「不得不說黃聖依演技真的是迷之尷尬」、「我簡直不敢相信這是黃聖依的演技」、「黃聖依演得連歐陽娜娜都不如」。