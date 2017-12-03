柯佳嬿坤達登記結婚 甜蜜透露：去年的今天我說好NOWnews今日新聞 (2017-12-03 12:22)
柯佳嬿與坤達交往5年，於今（3）日登記結婚，柯佳嬿在臉書上PO出兩人戴著婚戒，開心地說：「登記完成！是丈夫跟妻子啦：）」還不忘感謝老公坤達這幾年來的照顧，言談之中相當甜蜜。
坤達日前曾說登記結婚是「值得紀念的日子」，但遲遲不肯透露是哪天，僅說登記了會跟大家宣布。柯佳嬿表示去年的今天是答應坤達求婚的日子，甜蜜寫上：「去年的今天我說好。」
▲柯佳嬿、坤達登記結婚。（圖／翻攝自臉書，2017.12.03）
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