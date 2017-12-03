林志玲宣布暫停電影綜藝工作 2/3時間給自己NOWnews今日新聞 (2017-12-03 11:40)
林志玲和言承旭自從爆出「世紀復合」之後，首度公開露面現身巴黎代言活動，在現場她被媒體問到感情觀時，坦言自己在這方面很沒有自信。
她說：「我在工作上比較理智，感情方面就不太理智，常常覺得自己傻傻的。」
林志玲也自爆，明年的工作量將會大幅減少，「替自己留至少三分之二的時間，會將電影、綜藝方面的工作先暫停。」
再加上言玲二人先前聲明「希望大家多給他們一點空間」，這讓林志玲宣布2018工作量驟減，被認為是好事將近、想認真享受愛情的甜蜜。許多網友也認為這是志玲姐姐的明智之舉，說她忙得沒時間談戀愛並不幸福，祝她早日有個好歸宿。
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