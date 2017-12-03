潘瑋柏病癒 楊丞琳為他破戒出關NOWnews今日新聞 (2017-12-03 11:51)
藝人潘瑋柏前一陣子因不明原因高燒，住進加護病房，甚至一度傳出病危消息，幸好後來恢復健康。他與楊丞琳、陳妍希一向擁有好交情，楊丞琳2日在IG連曬兩張聚會合照，並表示，「為了這個曾經病危的人，我演唱會破戒出關了。」
照片中，只見楊丞琳、潘瑋柏、陳妍希與一群朋友開心聚會，楊丞琳在IG寫下，「為了這個曾經病危的人，我演唱會破戒出關了～看到他健健康康的，挺好！朋友們聚在一起也很好。」過了一小時，她又放上第二張聚會照，並寫下，「又要動手！！！」只見潘瑋柏握著她的巴掌臉，相當逗趣。
▲潘瑋柏握住楊丞琳的巴掌臉。（圖／翻攝自IG , 2017.12.3）
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