▲潘瑋柏（後排左二﹚病癒，與楊丞琳、陳妍希開心聚會。（圖／翻攝自IG , 2017.12.3）

藝人潘瑋柏前一陣子因不明原因高燒，住進加護病房，甚至一度傳出病危消息，幸好後來恢復健康。他與楊丞琳、陳妍希一向擁有好交情，楊丞琳2日在IG連曬兩張聚會合照，並表示，「為了這個曾經病危的人，我演唱會破戒出關了。」

照片中，只見楊丞琳、潘瑋柏、陳妍希與一群朋友開心聚會，楊丞琳在IG寫下，「為了這個曾經病危的人，我演唱會破戒出關了～看到他健健康康的，挺好！朋友們聚在一起也很好。」過了一小時，她又放上第二張聚會照，並寫下，「又要動手！！！」只見潘瑋柏握著她的巴掌臉，相當逗趣。

▲潘瑋柏握住楊丞琳的巴掌臉。（圖／翻攝自IG , 2017.12.3）