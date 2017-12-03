（中央社記者黃自強新加坡3日電）電影「大佛普拉斯」首度跨海新南向，連續3場放映會與新加坡影迷的近距離互動，讓導演黃信堯充分感受熱情魅力，黃信堯指出，「大佛普拉斯」讓台灣的印象更立體。



第28屆新加坡國際電影節銀幕大獎，「大佛普拉斯」是唯一入圍的台灣電影，雖未能獲獎，這部電影卻已讓新加坡影迷印象深刻，不僅兩場放映會一票難求，連駐新加坡台北代表處特別加碼包場的放映會，也同樣大爆滿。



黃信堯今天告訴中央社記者，「大佛普拉斯」是描述台灣中南部濱海的故事，台灣10幾年以來一直缺乏這一塊故事，他書寫這樣的故事，就是希望讓台灣的面向更多元。



他指出，新加坡朋友對台灣的認識可能只停留在台北、台中、高雄等都會地區，可能比較難以理解鄉村地區生活，因此，透過「大佛普拉斯」可以讓台灣的印象更立體。



黃信堯表示，能夠透過電影認識世界或國家是一件非常重要的事情，「大佛普拉斯」就是從台灣土地出發，反映台灣當下的故事，讓更多人去理解台灣人的不同面向。



黃信堯指出，希望能在東南亞以新加坡做為前哨站，讓「大佛普拉斯」在新加坡受到更多矚目，期待這部電影在東南亞有更多放映的機會。



大佛普拉斯是黃信堯首部劇情長片，在第54屆金馬獎頒獎典禮中，拿下最佳新導演、最佳攝影、最佳改編劇本、最佳原創電影音樂、最佳原創電影歌曲等5項獎座。



黃信堯出生於1973年，國立台南藝術大學畢業，擅長以嘲謔口吻與黑色喜劇敘事風格凸顯人生與社會的荒謬。



第28屆新加坡國際電影節今天落幕，這項從11月23日舉行的新加坡年度盛事，每年都吸引東南亞地區影迷參加。1061203