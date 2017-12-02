國合會2017 TICA Cup趣味競賽在崑大 500位國際生齊聚



(中央社訊息服務20171202 16:15:38)為建立在臺求學國際生的友誼及向心力，財團法人國際合作發展基金會(Taiwan ICDF，簡稱國合會)今（2日）偕同盟校崑山科技大學舉辦第11屆「2017 TICA盃趣味運動競賽」，國內21所大學，來自34個國家500位國際生齊聚一堂，藉由參與運動賽事鍛鍊體能，並團結情誼、與各校交流，宛如一場國際嘉年華會。



活動由各間學校的運動員以創意進場掀開序幕，許多國際生們紛紛穿上母國的傳統服飾，揮舞著國旗熱鬧進場，透過裝扮呈現母國文化。來自帛琉的學生著以傳統服飾跳著動感舞蹈，呈現南島風情；宏都拉斯的學生跳著熱舞，全場high翻天；還有國際生團隊以各國國旗排練「旗舞」，聲勢浩大；更有人跳著充滿韻律感的「彩帶舞」，背景音樂卻是臺灣的電音歌曲《姐姐》，充滿衝突感的表演讓人莞爾一笑。



今年共有來自哥倫比亞、印度、馬來西亞、俄羅斯、貝里斯、薩爾瓦多、聖露西亞、史瓦濟蘭、泰國、宏都拉斯、尼加拉瓜、菲律賓、蒙古等34個國家國際生參與，並規劃「推波助瀾」、「搖搖樂」、「兩人三手保齡球接力」、「大隊接力」等趣味大賽與田徑賽，精彩萬分。國際生們卯足全力、揮灑汗水，勢必要奪得好成績。



國合會獎學金計畫TICA合作盟校遍佈台灣各地，外籍學生平日相聚不易，因此，自2007年起，每年與盟校合辦TICA Cup運動聯誼活動，期盼藉由運動會促進彼此的情誼並增加外籍學生對臺灣的認同。崑山科大2007年承辦首屆賽事頗受好評，2017年已是四度承辦，國際合作發展基金會副秘書長李韥J、國際教育訓練處處長李志宏、崑山科大創辦人李正合、校長蘇炎坤、布吉納法索大使館一等參事艾佛非和二等參事樂貝雅皆共襄盛舉。



李韥J副秘書長鼓勵學生在讀書之餘也要持續運動，運動對身心靈都是很重要的事，希望大家都能享受運動帶來的愉悅，同時藉由團隊合作完成共同目標。崑山科大校長蘇炎坤表示：「今天很高興見到各校的國際生，十年前第一次主辦賽事，十年後再次舉辦這項趣味競賽，希望各位學校同學能發揮運動家的精神，好好享受運動盛事。」



今年參賽學校共有崑山科技大學、國立屏東科技大學、國立政治大學、國立清華大學、國立成功大學、國立中正大學、國立臺灣海洋大學、國立陽明大學、國立臺北藝術大學、國立臺北護理健康大學、國立臺灣大學、國立臺灣師範大學、國立中央大學、元智大學、臺北醫學大學、國立中山大學、銘傳大學、高雄醫學大學、國立中興大 學、義守大學、國立東華大學等國內21所大專院校。



資料來源：Kun Shan University http://www.ksu.edu.tw/cht/



訊息來源：崑山科技大學



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