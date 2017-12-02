2017臺灣客家產業博覽會開幕 李永得邀各族群感受靚庄之美



(中央社訊息服務20171202 16:08:13)精選全臺100家的客家美食、農產及文創精品，最「靚」的2017臺灣客家產業博覽會今(2)日在臺北世貿南港展覽館盛大開幕。客家委員會主任委員李永得表示，客家特色商品蘊含豐富客家生活美學，品質更達國際水準，希望能與不同族群分享，共同體驗最美麗的客家文化。



開幕典禮由2017年金曲獎得主「二本貓」與甫於臺北世大運榮獲男子標槍金牌的「客家之光」鄭兆村，共同演唱特別為博覽會創作的客家歌曲《還沒睡夢還沒睡夢》，由傳統山歌曲調串接青春旋律，道出年輕人期待回家、懷念客家母語的思鄉情懷。李主委並邀請鄭兆村、國寶級漫畫家劉興欽及與會縣市政府客家事務單位首長或代表，一同種下與客家生活息息相關的芥菜苗，象徵為客家種下希望的種籽，正式啟動為期9天的展會。



李主委指出，本次博覽會主題為「靚庄」，客庄就是「靚庄」，其中最「靚」的就是人與土地。客家人平常為家人在土地上努力打拼，由此創造出來的產業和特色商品，充分展現了客家生活美學；因此博覽會上所展示的不僅是商品，更蘊含了豐富的客家文化特色。



李主委強調，為推廣客家產業與文化，客委會邀專業人士到客家庄，從製程、包裝與行銷各方面，為深具客家特色、精神與美學的產品提升品質，希望客家特色商品不只在客家庄流通，還能行銷到全台不同族群，甚至推向國際市場，讓更多人能分享、體驗客家文化。



最後，李主委也邀請大家到會場支持客家產業與商品。他說，客家產業發展越蓬勃，客庄經濟就越好，也能吸引更多年輕人回到故鄉創業及生活，如此一來客家庄就會越來越「靚」。客委會指出，本次博覽會主題「靚庄」，強調客家聚落以土地為圓心，衍生激盪出客家文化產業的動人果實及生活智慧，希望透過博覽會舉辦，鼓勵民眾走進客庄，愛上客家，透過客家的土地天光、圓滿生活及豐富產業，傳遞出日日係好日的美麗客庄。



主題展示區包含「土地的故事」、「金色寶盒」、「客家美力」、「客家食堂」、「東部旅客故事」及「山林秘境」，為凸顯從土地到產業的緊密連結，客委會特別邀請新銳藝術家羅懿君進行主題策展，透過對客庄與土地之間的觀察，以「梯田地景」開啟了人和自然對話的平台，結合顯現客家生活智慧的水車、代表豐收富饒的穀倉，讓民眾親近地景，從零距離的生活體驗、感受土地。



另外，本次博覽會特別規劃的「客家LAND計畫」，民眾除可在梯田間親手播種番茄、艾草、芥菜、蘿蔔等作物，展後還可到苗栗公館鄉看看自己栽種菜苗後續的成長情形，同時感受台三線客庄豐富的人文與在地美食。此外，展期相關活動與特色商品展售更是琳瑯滿目，除了12月7、8日的「青年新創事業競賽暨客庄產業亮點」及「客家宴廚藝競賽」2大頒獎典禮，另有客家金曲樂團、歌手及藝文表演團隊，展現豐富客家藝宴；「食農文青」市集則精選全臺100家客家美食、農產、文創及青創業者，展售多元特色商品，每天在主舞台還安排「市集好康報」活動，讓民眾一次購足所有客家特色商品。



每次博覽會最讓民眾引頸期盼的多項好康與優惠，本次推出靚庄奉茶杯、旅行袋、圓滿盤及黃子佼與芳記商行共同開發的《客氣》香氛蠟燭組，配合展期好禮滿額贈送活動，購物消費滿1,288、3,288、8,888元，就有機會獲得每日只送不賣的限量好禮乙份，客委會誠摯邀請大家12月2日至12月10日呼朋引伴到臺北世貿南港展覽館1樓K區參觀「2017臺灣客家產業博覽會」，感受臺灣客家文化與產業共創的靚庄之美。活動詳情請上客委會網站(www.hakka.gov.tw)或活動網頁(http://2017hakkaexpo.tw)查詢。



訊息來源：客家委員會



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/225027.aspx