原住民族經濟產業發展成果展售會 12/2-3台北車站1樓大廳亮麗登場



(中央社訊息服務20171202 15:22:53)原住民族委員會為提升原住民族產業曝光度，宣傳培育輔導族人創業之成果及推動部落深度旅遊之成效，並協助業者拓展行銷管道，今(2)日及3日假臺北車站一樓大廳，辦理原住民族經濟產業發展成果展售會，並將於12月3日辦理「兩個太陽1個月亮-部落生活體驗計畫」頒獎典禮，由原民會夷將Icyang主委頒發獎勵金、奬座及標章予評鑑優良單位。



原民會表示，展售會現場有3屆之臺灣原住民族精實創業輔導計畫團隊及兩個太陽1個月亮-部落生活體驗計畫執行單位，共計50多家優秀品牌單位參與，一次呈現旅遊、文創及農特產品的優質商品；還有王宏恩、I Want星勢力、阿努．卡力亭．沙力朋安等團體現場表演，且特別邀請新住民團體現場表演，與臺北車站聚集之新住民建立良好互動。



此次成果展售會，主要傳遞透過「臺灣原住民族精實創業輔導計畫」，培育原住民族產業所需人才，提升創業成功率，活化原住民族特色產業；以及透過「兩個太陽1個月亮-部落生活體驗計畫」獎勵機制改善部落環境、設施及旅遊服務等品質，強化部落接待能量，吸引國內外遊客至原住民族部落旅遊動機，創造部落經濟產值之成果，歡迎各位朋友到場，聆聽原住民族的創業及經營點滴，踴躍選購族人努力堅毅開發的特色產品。



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