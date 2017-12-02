屏東縣辦理美感深耕博覽會落實藝術教育



(中央社訊息服務20171202 15:16:19)屏東縣政府教育處為落實藝術教育融入生活， 2日上午於屏東市屏東公園辦理「美力屏東，藝起感動」106年屏東縣美感教育暨藝文深耕計畫博覽會，邀請本縣各校及民眾共襄盛舉，縣長潘孟安也帶領縣府團隊，觀賞學生們帶來的音樂舞蹈表演，以及拜訪各校特色佈展攤位，縣長表示希望藉由活動呈現對屏東的認同和光榮感，讓屏東縣民都可輕鬆接觸藝術、涵養藝文。 潘孟安縣長指出，這次的博覽會活動結合「美感教育計畫」、「藝文深耕」、「廣達游於藝」及「技職教育」攤位等4 種類型共74攤的成果發表，更串聯本縣33鄉鎮中客家、閩南、親海和185縣道原民文化特色，由每鄉鎮中挑選各一特色學校團隊來說唱家鄉之美，展現「多元文化包容與尊重」的族群文化及藝文成果，傳遞美的價值。



潘縣長表示，屏東的教育著重從一般義務教育到技藝教學、科普教育以至理念教育，讓各學校自主發揮自我特色，而國民教育中「美感素養」已是最重要的公民素養之一，屏東不僅重視學生的體育發展而推行三級五區，更重視學生美的素養而推動美感、藝文深耕，以培養兼具力與美的屏東未來公民為努力的目標。



縣府教育處表示，期望透過本次的活動來啟動學童有愛有夢想、創造新價值、引發自我文化的覺醒進而表達對家鄉的情感，邀請屏東所有縣民共同親近藝術，讓屏東縣達成「美力屏東，藝起感動」的目標！







訊息來源：屏東縣政府



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