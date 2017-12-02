重建台灣音樂史 鄭麗君：多元多樣音樂創造臺灣的獨特性



(中央社訊息服務20171202 13:36:28)文化部為推動「重建臺灣音樂史」計畫，由國立傳統藝術中心臺灣音樂館於今、明兩天在臺灣戲曲中心3201多功能廳辦理「重建臺灣音樂史─臺灣音樂史現況與展望」學術研討會，邀集多位專家學者就相關議題發表論文。文化部部長鄭麗君也在研討會開幕時到場向所有與會者致意。



鄭部長致詞時首先提及文化部對於臺灣文化的願景，文化發展要從紮根做起，而紮根的工作就要從重建藝術史做起，同時在世界中找到臺灣文化的定位。她回顧臺灣諸多寶貴的音樂文化及音樂家，如登上亞特蘭大奧運的阿美族飲酒歌、臺灣首度獲得奧林匹克獎的作曲家江文也、在艱困環境中永遠向著陽光發光發熱的向日葵樂會，以及早期投入原住民音樂採集的張福興、許常惠、史惟亮以及許石等前輩，都為臺灣音樂歷史留下了重要的軌跡。因此，鄭部長也邀請在場的所有人，一齊鼓掌向這些前輩致上最高的敬意。



鄭部長接著強調，文化紮根的工作政府絕不會缺席，她並提出三個層面的工作，第一個層面是保存史料的研究，要用最專業的方式典藏保存所有相關的音樂文獻及史料；第二個層面則是希望能夠從多元觀點及世界史的角度來探討臺灣音樂的定位，並鼓勵支持各大學設立「臺灣藝術史研究中心」，以促進藝術史在學界及民間的研究，她也重申要給臺灣音樂一個更完整的家，以回應當年許常惠老師在思考臺灣音樂館的宏觀願景下，於組織及軟硬體上做更進一步地提升與擴充；最後一個層面則是不斷地推廣和再現，讓歷史史料在當代社會，透過展演詮釋、人才培育、文化體驗、跨域結合等加值應用，讓文化的發展能從音樂史中汲取更多豐富的在地特色及養分。她更期勉臺灣音樂史不僅是臺灣的驕傲，更能在世界藝術史上書寫下臺灣的定位。



本次研討會「重建臺灣音樂史─臺灣音樂史現況與展望」共有五大議題，分別是「臺灣音樂史之通論與文獻回顧」、「臺灣傳統音樂史、當代音樂史理論與方法」、「建構音樂史資料庫」、「國外處理國家音樂史之研究經驗案例及借鏡」、「建構傳統音樂在臺灣的發展歷史脈絡與臺灣環境變遷之關聯」等，會議議題的設定兼顧臺灣音樂歷史文獻與理論方法的爬梳，也同時探討實務性的資料庫建置、保存及應用等議題，並著重在借鏡其他國家的經驗，因此此次學者發表的論文中，分別就印尼、英國、德國、法國等國家在文化資產保存與維護、當代音樂作品的典藏應用與推廣、有聲資料檔案庫的建置以及籌建現代音樂中心等提出精彩的研究報告，均極具參考價值。



除了論文發表外，研討會並有三場焦點座談及一場綜合座談，針對相關議題再進行開放式的討論，本次參與研討會專家學者超過三十人，領域遍及歷史音樂學、民族音樂學等傳統音樂、世界音樂的研究學者，也有在當代音樂及音樂典藏領域的專家，透過不同專長的學者進行相關議題的討論，將激盪出更多火花，為臺灣音樂史研究建立起清晰的輪廓並累積更大的能量。



訊息來源：文化部



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