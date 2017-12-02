臺灣與薩爾瓦多共同舉行ARAN灌溉協會番石榴合作社集貨中心啟用儀式



(中央社訊息服務20171202 11:01:07) 臺灣與薩爾瓦多在當地時間11月30日舉行 ARAN灌溉協會番石榴合作社集貨中心啟用儀式。該中心是臺灣薩爾瓦多農民組織運銷能力提升計畫內容之一，主要目標為提高薩國農民組織收益及運銷能力，有效提升該地區臺灣番石榴銷售管道。 中華民國（臺灣）駐薩爾瓦多大使謝妙宏、財團法人國際合作發展基金會秘書長項恬毅、薩國農牧部長歐德斯（Orestes Ortez）、ARAN灌溉協會主席吉哈達（Jorge Quijada）等人共同主持啟用儀式。活動中同時舉行薩國香蕉、番石榴、番茄、青椒等優良農產品評鑒比賽，熱鬧非凡。



臺灣技術團專家與薩國農試所從2004年開始輔導2位農民，到現今共有32位番石榴專業農民，生產面積從不到2公頃擴增達114公頃，其中9 成為全年可持續採收番石榴，對於創造當地年輕人及婦女就業有相當助益。



過去透過技術團的生產技術輔導，造就今日高品質及高產量番石榴，如今透過建置集貨中心及番石榴採後處理流程，舉辦貿洽會等方式，加強當地番石榴生產者拓銷能力，進而多元化拓銷正式市場。



ARAN灌溉協會主席吉哈達自2007年開始種植番石榴，目前提供10位婦女及15位男士就業機會。平均每單位面積可提供3到5名就業機會，吉哈達表示「隨時都有工作機會，人民不會失業，加以番石榴產期為全年性，無季節性限制，販售水果也能促進經濟發展。」



謝大使指出提升農產品運銷能力相當重要，中華民國政府支持薩爾瓦多佔有全國35%人口農村發展。謝大使同時也宣布臺灣政府通過 Atiocoyo Norte第2期灌溉渠道計畫第2期款，將繼續透過薩國農牧部改善擴建該地區灌溉渠道，協助當地農產品生產。



項秘書長致詞表示欣見番石榴耕種計畫成果，他表示中華民國將繼續提供訓練及透過貿洽會，希望兩年內透過集貨中心可提升產值及銷售量。



農牧部長歐德斯肯定臺灣國合會在薩國協助成果。部長表示「該計畫提升當地居民生活品質，我們希望大部分的農民都能說計畫提供就業機會，因為這就是我們所謂的國家福祉。」



目前臺灣國合會在薩爾瓦多有7項全國性合作計畫，如薩爾瓦多地理資訊系統應用能力提升計畫、薩爾瓦多地方特色產業發展計畫、薩爾瓦多海水養殖中心計畫等。



訊息來源：外交部外館消息



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