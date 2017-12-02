新北黃德清獲全國百大Super MVP經理人



(中央社訊息服務20171202 10:57:03)為彰顯專業經理人的價值及貢獻，《經理人月刊》自2008年起首度舉辦「台灣百大MVP經理人」選拔，從政府機關及國內外企業代表中，選出當年度100位堅守崗位、創造價值、為組織和團隊做出關鍵貢獻表現傑出的經理人，今年度「第十屆100 MVP經理人」於12月1日由陳建仁副總統親自頒獎，其中新北市政府消防局長黃德清，從眾多參賽者中脫穎而出，更深獲評審團青睞選為「100MVP經理人」社會公益類的「年度Super MVP」，也是10年來全國消防單位獲選的第1人。



黃德清局長採用科技化救災救護策略，利用雲端科技大幅突破以往執行消防勤、業務框架，推動「雲端救護-行動急診室(MER)｣專案，救護人員在送醫途中即可透過MER設備將傷患病情以文字敘述、影像、聲音傳輸，救護車如同急診室的延伸，預先通知醫院端準備相關急救工作，讓新北市OHCA 患者康復出院率自99年3.10%提升至106年10月已達8.22%，高於鄰近日本大阪、韓國等國家，更曾獲得行政院服務品質獎肯定。



另鑑於119是所有事件應變的火車頭，運用E化科技，建置「現代化119 派遣專家系統｣，強化民眾報案途徑，提供包含電力座標、門牌、行動電話基地台等8種地位功能，並建置1千4百餘種派遣模組的智慧型輔助派遣，避免人工派遣影響受案品質及實施救災救護分流派遣，有效縮短救災救護派遣時間由84秒縮短為36秒，降幅達57%。



黃德清局長謙虛表示，此次獲獎是新北市政府消防局全體同仁共同努力的成果，未來將持續以「沒有最好，只有更好｣的信念，努力確保市民居住與生命財產安全。



訊息來源：新北市政府消防局



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