Chatime日出茶太全球代理商年會暨新品發布會



(中央社訊息服務20171202 10:49:06)看準珍珠奶茶實力 全球夥伴齊聚台灣



以一杯珍珠奶茶征服全球，六角國際旗下「Chatime日出茶太」國內外據點已超過33個國家與地區，100餘座城市，在11/28-12/1以「Chatime Wins」為主題，邀請全球夥伴齊聚南台灣墾丁，隆重展開為期四天的品牌全球代理商年會，展望2018品牌發展，再次展現台灣手搖茶飲的實力。



「Chatime日出茶太」是全球遍布最廣的手搖茶飲領導品牌，自2004年成立以來，已插旗北美、澳洲、英國、法國、印尼、菲律賓、韓國、日本甚至哥倫比亞等地，落實其品牌精神--「看得見日出的地方就有茶太」。六角國際董事長王耀輝表示，「Chatime日出茶太為整合全球一致的品牌發展奠定基礎，每年邀請各區域的夥伴來台相聚，由經營團隊針對品牌國際發展計畫、後勤管理支援以及新品研發，向國際代理商夥伴展現品牌全球佈局的方向與企圖心，同時互相交流各區域市場發展訊息及經營心得，因應茶飲市場的快速變化提升品牌競爭力。」



在四天的「Chatime Wins」年會中，六角國際邀請到曾擔任國際餐飲品牌CEO講師帶來專業且豐富的國際品牌代理經營分享，也包括品牌總部團隊發表國際營運管理計畫、國際物料及採購流程優化、年度創新產品研發以及行銷策略發展計畫等等，讓代理商對品牌有了更進一步的瞭解。全體代理商在總部團隊的陪同下也見識了最新店型設計以及前衛概念的餐車操作，真實感受品牌高效運轉的創新價值。



「Chatime日出茶太」在全球擁有超過100多位代理商及加盟主，這個數字仍在快速成長中，為實現品牌全球發展提供全方位產品規劃與服務，冀望與世界各地夥伴一起成長，在建立長期合作關係的同時，將「品質」、「創新」與「有趣」三大品牌核心精神作為動力，不斷提供適合世界各地消費者優質產品和服務，幫助區域夥伴提高營運效率，推動雙贏共創佳績。「2018年，Chatime日出茶太將能做得更好。」



訊息來源：六角國際事業股份有限公司



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