薩爾瓦多發行臺薩技術合作成果紀念信封及郵戳



(中央社訊息服務20171202 10:46:23)為感謝及宣揚中華民國(臺灣)與薩爾瓦多技術合作執行成果，薩爾瓦多郵政總局於當地時間12月1日發行臺薩技術合作成果紀念信封及郵戳。中華民國（臺灣）駐薩爾瓦多大使謝妙宏、財團法人國際合作發展基金會秘書長項恬毅、薩國農牧部長歐德斯(Orestes Ortez)及郵政總局局長金達娜(Margarita Quintanar)共同主持發行儀式。 薩國郵政總局局長金達娜致詞感謝國合會自1971年起在薩國推行各項合作計畫，經多年深耕，合作計畫成果顯著，對協助薩國發展深具意義。金達娜局長表示很高興發行此紀念信封及郵戳，自今日起一個月之內，凡是寄到薩國或是由薩國寄往他國的郵件皆會蓋上此郵戳，薩國與全球192個國家進行郵遞服務，此紀念信封及郵戳也將隨之寄往世界各地，對於宣傳臺薩技術合作成果意義重大。



國合會項秘書長向在場人士說明自1971年臺灣與薩爾瓦多簽署中薩農技合作協定之後，開啟兩國技術合作。隨著時空環境的變化，兩國合作計畫內容也更趨多元，目前臺灣在薩國共有7項合作計畫 ，5項屬農技、水產合作，另2項為一鄉一特產地方特色產業計畫及薩爾瓦多地理資訊系統應用能力提升計畫。此紀念信封上有該7項計畫的照片及代表薩國的國樹Maquilishuat及國鳥Torogoz，意義非凡。深信未來臺薩兩國關係將更加緊密及友好。謝大使、項秘書長、薩國農牧部長歐德斯及郵政總局局長金達娜等一行隨後並主持中華民國（臺灣）駐薩技術團團部辦公室揭牌儀式，象徵臺薩兩國技術合作將更緊密的結合。



項秘書長等一行在薩國期間，曾拜會薩國總統桑契斯（Salvador Sánchez Cerén）、外長馬丁內斯(Hugo Martínez)等重要內閣閣員，參訪合作計畫如Atiocoyo吳郭魚養殖暨保種中心、家庭水產計畫駐點、海水養殖中心計畫展示等合作計畫、主持柑橘黃龍病計畫結案及國際研討會開幕典禮及ARAN灌溉協會番石榴合作社之集貨中心啟用儀式等活動。



訊息來源：外交部外館消息



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