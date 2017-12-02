亞大「企業導師名人講座」 安侯建業會計師事務所所長張字信勉勵學生考取專業證照肯定自我能力



(中央社訊息服務20171202 10:40:51)亞洲大學會計與資訊系舉辦「企業導師名人講座」，10月28日邀請安侯建業會計師事務所（KPMG）所長張字信會計師以「會計師資格取得與會計師業務的發展方向」為題演講。張所長強調，取得會計師證照不一定會有立即的效益，但證照的考取，就是對肯定自我能力，他鼓勵年輕學子多取得相關領域的證照。



會資系主任龎玉涓指出，該系系友林祐民同學今年通過會計師考試，並立刻獲得KPMG的錄用，今年應屆畢業生黃浤庭同學也獲得106-2的KPMG電腦審計部門實習機會，張所長並應允未來會提供更多機會給亞大會資系同學。



張字信所長提到，他有個特點，那就「下定決心要做的事，就一定會做好」，他在大學就讀會計系期間，學業成績並不出色，當時從未想過要走會計師這條路，在進入KPMG後才決定考會計師，就在進入KMPG的第四年順利考取會計師證照。



「一個會計師不可能什麼都懂！」張所長說，安侯建業會計師事務所在內部會針對行業專業化(Lines of Business, LOBs)進行分工，例如工業產業、金融服務行業、科技媒體與電信業、消費性產業、基礎建設、政府與醫療保健業、私募基金等領域。每一個會計師都會有自己擅長與專精的領域，他本人就是負責與帶領KPMG工業產業領域的會計師。



張所長回應同學提問KPMG的工作薪酬與福利，張所長指出，KPMG提供員工相當多的福利，包括績效獎金、醫療補助、同仁專屬咖啡吧、社團活動及員工旅遊等。尤其KPMG是知名跨國會計師事務所，提供客戶各種專業諮詢服務，在KPMG你可以接觸到不同領域的專業人士，表現優秀的同仁也有機會派任到國外分所，與不同國家同仁有合作交流機會，除了拓展人脈、學習新知外，也可從中發掘自己的興趣並對自身的職涯發展有所助益。



會資系主任龎玉涓介紹說，張字信所長熟稔國內外會計與審計準則規定，並對工業產品產業及高科技產業上市(櫃)輔導規劃、投資架構與股權規劃、內控制度查核、IFRS轉換接軌諮詢規劃有豐富的經驗，具備國內外大型企業的財務報表及營利事業所得稅查核簽證經歷，他也於今年榮升安侯建業會計師事務所（KPMG）董事。



訊息來源：亞洲大學



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