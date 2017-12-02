駐多明尼加共和國湯大使繼仁應邀出席多國非政府組織「南方未來基金會」舉辦「水資源環保貢獻獎」頒獎典禮事



(中央社訊息服務20171202 10:22:32)駐多明尼加共和國湯大使繼仁30日晚間應多國非政府組織「南方未來基金會」(Fundación Sur Futuro)主席Melba Segura de Grullón女士邀請出席該基金會舉辦之頒贈「水資源環保貢獻獎」典禮。



該獎項係為鼓勵以兼顧環保意識且促進多國南方地區發展之非政府組織團體，活動自多國南部遴選出數個非政府組織團體，於晚會期間頒贈感謝狀，另評選優良團體頒贈獎盃及50萬多幣之捐款，以感謝彼等對多國南部地區發展與推廣環保意識之貢獻。



多國第一夫人蒙媞亞女士(Cándida Montilla de Medina)代表多政府出席盛會並與Grullón主席共同主持頒獎儀式，多國環境暨天然資源部長Francisco Domínguez Brito及農業部長Ángel Estévez等各界賢達均到場觀禮祝賀。典禮後第一夫人蒙媞亞女士與Grullón主席並與湯大使親切寒暄，伊等均盛讚中華民國政府對多國各界之慨助，相關合作計畫成果遍及全國各地，對改善多國人民生活福祉裨益良多。



湯大使特向第一夫人表示，我政府係多國忠實之友邦，臺多邦誼逾76年歷久彌新，兩國交流互動緊密，關係敦睦友好，本館將賡續積極推動各項雙邊合作計畫，俾期為增進多國社稷及人民福祉略盡棉薄。



訊息來源：外交部外館消息



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