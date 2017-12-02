文化新南向 電子花車、卡拉OK連結庶民記憶與行動



(中央社訊息服務20171202 10:18:14)文化部推動臺灣和東南亞文化交流多年，新南向政策加入青年文化園丁隊後，交流創意更為豐富。今天獲該部支持的11個計畫在成果分享會展現了臺灣和東南亞庶民文化和記憶連結的多樣性。



臺南藝術大學從身邊的新住民發掘題材，用卡拉OK來連結印尼新住民的故鄉記憶，臺南藝術公社則和印尼藝術家合力打造台味電子花車，在異鄉呼喚在地音樂。毛毛蟲兒童哲學基金會從繪本故事來分享台灣的故事和記憶；緬甸猴囝仔北管樂團則邀請緬甸國家樂團首席歌樂家交流，並嘗試用東西方樂器合奏望春風。



文化部政務次長楊子葆表示，期許團隊長期耕耘，促進臺灣與東南亞國家間的互信、互諒與文化交流。新媒體藝術家黃心健則分享和美國前衛音樂教母蘿瑞．安德森共同創作獲威尼斯影展得獎作品《沙中的房間》。該合創計畫獲文化部補助，觀賞者以自主操控方式進入由手繪符號與數字所築構而成的360度全景中，透過置身於象徵「記憶」的黑板所構成的虛擬世界任意遨翔，緬甸駐臺北貿易辦事處譚金有秘書亦應邀出席活動。



計畫評審鍾喬講評指出，與亞洲國家的交流是臺灣邁向國際舞臺的起點，並肯定分享成果的團隊以平行的視野進行人和人的交流，創造相互主體性。



臺灣和東南亞的文化交流正逐漸邁向跨域合創的方向發展，在文化交流和合作過程中，跨界已成為一種必要的狀態，更需要時間醞釀，而不論是透過庶民電子花車、卡拉OK文化或是先端的VR技術，都讓人與人的情感記憶交流產生豐富層次和可能性。



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訊息來源：文化部



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