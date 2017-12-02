老幼共學 展現樂齡活力



(中央社訊息服務20171202 09:53:32)中信金融管理學院(以下簡稱中金院)為強化在地深耕，實踐大學社會責任，特由中金院老師帶領校內學生組成樂齡創新團隊，讓學生在專業領域學習外，培養獨立思考的能力，並培育學生具有國際視野，學習回饋社會，進而創造自我價值。



根據我國內政部統計，台灣65歲以上人口占13.49％，預估明(107)年將邁入高齡化社會，亦即老年人口比率超過14％。因此，衛福部提出的「長照2.0」計畫已刻不容緩，以社區照顧為基礎，進而建構社區整體照顧體系。 有鑒於此，中金院與南化區玉山社區發展協會攜手，合作辦理「銀髮法學體驗走訪活動」，邀請玉山社區長者來到台南市國定古蹟臺南地方法院進行參訪體驗，由中金院財經法律學系張志偉助理教授、溫祖德助理教授與學生們帶領銀髮長者，體驗該建築特色與歷史背景。中金院張老師及溫老師也在參訪過程中向銀髮長者們介紹法院組織架構、服務項目、案件訴訟程序等，讓這些長者們感到新鮮，並在參訪過程中頻頻提問。



古有所謂「生不入官門」，銀髮長者們表示過去對法院的既定印象，都和官司、訴訟有關，因此對於「上法院」都敬而遠之，對於本次中金院的參訪安排，大多數銀髮長者都是「初體驗」，紛紛感到新鮮、有趣，也沒想到法院能夠供大眾參觀，讓民眾深入了解並認識平時無法接觸的地方，參訪過程中，還讓銀髮長者們試穿法袍，感受執法人員的工作與日常。參訪活動尾聲，中金院的學生還特地設計和台南地方法院有關的有獎徵答，長者們踴躍搶答，現場氣氛熱絡有趣。



在結束台南地方法院參訪行程後，中金院還特別邀請玉山社區長者們到校，體驗中金院校內特色活動-水上獨木舟，許多長者是第一次划行獨木舟，中信湖水深約70公分，現場備有救生衣，兼顧趣味、安全。銀髮長者們的初體驗，展現體力、也展現活力，紛紛嚷嚷著下次還要再來玩。



中金院期望透過學生樂齡創新團隊，在高齡人口逐年增加的同時，提供銀髮長者有意義的教育學習活動，讓高齡者身、心、靈都能健康，邁向活躍老化的樂齡人生。



訊息來源：中信金融管理學院



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