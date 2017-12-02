外貿協會推廣經濟部Contact TAIWAN攬才平台 企業反映熱烈



(中央社訊息服務20171202 09:42:12)經濟部為因應國內產業發展及企業全球布局之人才需求，特委託外貿協會於106年11月28日假台北國際會議中心舉辦「Contact TAIWAN企業攬才說明會」，吸引超過80家廠商與會，顯見廠商藉由延攬僑外生與海外人才，因應企業發展有極大的需求。



本次說明會邀請美光科技、瑞昱半導體及碩天科技等產業代表分享使用Contact TAIWAN延攬海外人才平台(www.ContactTAIWAN.tw)之經驗，同時也推薦與會之企業，多加善用經濟部Contact TAIWAN免費攬才平台，增加延攬海外人才之管道及聘僱機會。



美光科技目前積極在臺灣投資，打造臺灣成為其記憶體的全球總部，該公司於會中除說明其在臺灣發展的歷程外，亦分享與經濟部合作攬才的成功經驗；瑞昱半導體則強調經濟部向來為其攬才的策略夥伴，於會中呼籲企業應善用經濟部的Contact Taiwan攬才網站，以有效延攬更多僑外生與海外優秀人才；碩天科技則分享經濟部在印度協助其攬才的成功經驗。



當日出席說明會的廠商代表有批發零售業統一企業、六角國際等；機械設備業帆宣系統公司、大同公司、協易等；電子資訊業的群創光電、群聯電子等；化學材料業的三聯化學、長興材料等；生醫製藥的益安、邦特及大江等。經濟部於會中介紹政府各項攬才措施，包括Contact Taiwan攬才平台、工作證申請等，對企業攬才提供即時的資訊。各企業代表反映熱烈，感謝經濟部提供攬才平台，未來將善用政府Contact Taiwan攬才網站，提供更多職缺，也期許政府持續開發更多的人才，以利企業攬才。



經濟部投資業務處王劍平處長表示，經濟部瞭解企業延攬僑外生與海外人才之需求，已藉由舉辦僑外生媒合會、籌組海外攬才團及建構國內外攬才網絡等方式，系統性地協助國內企業填補人才缺口，厚實產業競爭力。而在臺僑外生熟悉臺灣及母國之語言、文化，可為我國企業海外市場布局擔任橋樑角色，爰此經濟部今年委託外貿協會辦理六場次「僑外生在臺就業媒合會」，藉由建構企業與人才之媒合平臺，以協助企業延攬布局所需之人才。其中以馬來西亞(22%)、印尼(21%)、越南(20%)為主要國家。就產業別而言，目前廠商國際人才需求的產業別為電機電子(15%)、資通訊(14%)、半導體(10%)等。



投資處王處長並表示，經濟部將持續廣宣Contact Taiwan網站，並強化Contact Taiwan攬才網站內容，開發更多的人才會員，也希望企業提供更多的職缺，讓Contact Taiwan網站成為企業攬才的重要平台。 經濟部投資業務處今年1~10月已經協助國內企業延攬934位僑外生與海外高階人才，協助企業厚實競爭力。



有海外人才需求、想參加國內外攬才活動或欲進一步瞭解Contact TAIWAN攬才服務之企業，歡迎與外貿協會李宏政高專、劉欣宜及黃雅娟專員連絡，電話：（02）27255200分機1961、1966、1963、電子郵件：stevelee@taitra.org.tw、hsinyi@taitra.org.tw、viane@taitra.org.tw。



訊息來源：中華民國對外貿易發展協會



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