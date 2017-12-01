傳本土前線召集人黃台仰遭警方通緝中央社 (2017-12-01 19:50)
（中央社記者張謙香港1日電）據報導，涉及參與2016年初旺角衝突的香港本土民主前線召集人黃台仰因沒有依時向警方報到，正被警方緝捕。
黃台仰因為參與去年初的旺角衝突，被當局以「煽動暴動」等罪名起訴，早前獲准交保候查，但根據商業電台和文匯的報導，他日前沒有依時向警署報到，法庭已向他發出拘捕令。
商業電台引述消息指出，黃台仰早前獲法庭批准，期間到德國出席活動。
警方要求他返港後，於11月20日向警署報到，以交回旅遊證件，但黃台仰在指定時間並無現身。
警方發言人拒絕就此作出評論。
去年農曆年間，本土民主前線在旺角發起集會，期間演變成肢體衝突，集會者以磚頭攻擊警員，導致超過100人受傷。
黃台仰和本土民主前線成員梁天琦等人其後被捕，案件預定於明年1月中開審。
文匯報報導，黃台仰可能已經「棄保」離港，目前在英國匿藏。1061201
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