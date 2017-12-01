中新網12月1日電 據外媒報導，智利南部一條冰川斷裂，有巨型冰塊脫落漂浮於湖面，專家表示，有關現象或為全球暖化所致。

據悉，斷裂的是智利百內國家公園的「格雷冰川」，可見一塊長約350米、寬380米的冰塊與冰川分離，漂浮在湖面。該冰川自90年代起未出現斷裂，此次情況非常罕見。

目前冰川斷裂原因不明，但智利南極研究所專家亞納認為，事件很可能與全球暖化有關。

他指出：「冰川融化會令海平面上升，現在可見巨型冰塊的結構完整，但如果它分裂成較小的冰塊，將帶來威脅。」