智利「格雷冰川」斷裂 專家：疑為全球暖化所致北京新浪網 (2017-12-01 19:34)
中新網12月1日電 據外媒報導，智利南部一條冰川斷裂，有巨型冰塊脫落漂浮於湖面，專家表示，有關現象或為全球暖化所致。
據悉，斷裂的是智利百內國家公園的「格雷冰川」，可見一塊長約350米、寬380米的冰塊與冰川分離，漂浮在湖面。該冰川自90年代起未出現斷裂，此次情況非常罕見。
目前冰川斷裂原因不明，但智利南極研究所專家亞納認為，事件很可能與全球暖化有關。
他指出：「冰川融化會令海平面上升，現在可見巨型冰塊的結構完整，但如果它分裂成較小的冰塊，將帶來威脅。」
責任編輯：何路曼
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