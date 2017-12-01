中新網12月1日電 據俄羅斯衛星網報導，2018俄羅斯世界杯組委會主席阿列克謝 索羅金表示，2018年足球世界杯籌備組委會毫不懷疑，至明年春末，所有比賽設施都將準備完畢。

據報導，索羅金稱：「當然，當有大批設施和投資時，有的地方會出現延誤，有的是無法預料的情況。我們毫不懷疑，至2018年春末，舉行世界杯的一切準備都將做好。」

俄羅斯世界杯組委會主席索羅金還表示，世界反興奮劑機構對2018年俄羅斯世界杯籌備工作沒有任何異議。

索羅金說：「FIFA在全球範圍內的責任區這個問題，與組委會沒有關係。但很早前就獲悉，樣品將發往世界反興奮劑機構位於瑞士洛桑的實驗室。世界反興奮劑機構對2018年俄羅斯世界杯籌備工作沒有任何異議。」

歷史上第一次在俄羅斯境內舉辦的世界杯將於2018年6月14日至7月15日舉行。