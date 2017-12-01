日本愛子公主過16歲生日 臉龐較去年飽滿圓潤北京新浪網 (2017-12-01 19:22)
【環球網綜合報導】在日本明仁天皇退位日期確定之際，愛子公主於12月1日迎來16歲生日。
據香港東網1日報導，日本宮內廳公佈了愛子的近照。從照片中可見，去年曾一度暴瘦的愛子，情況逐漸好轉，臉龐變得飽滿圓潤。已升讀高中的愛子更在父母、皇太子德仁夫婦招待外國王室的晚宴中，用英語與其他國家的王子分享學校生活。
據報導，愛子的近照於上11月23日拍攝，她雙手放在膝蓋上，臉上露出微笑。日本宮內廳方面表示，愛子今年4月起就讀學習院的高中，因為科目較中學艱深，所以愛子特別勤力學習，特別是中學所沒有的漢文及世界歷史等科目。除了充實的學習生活外，愛子亦有參與父母的公務行程，積累人生經驗。
日本宮內廳去年發表的照片中，愛子身形比以往消瘦不少，且臉色蠟黃。有消息指，愛子曾在去年9月時缺課3周，引起外界擔心。日本皇室其後表示，愛子因暑期作業和運動會的事過勞，致一直身體不適。
愛子公主是日本皇太子德仁與皇太子妃雅子的長女。現任天皇退位后，,皇太子德仁將即位。
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