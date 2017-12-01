創愛滋遺孤咖啡館 杜聰以身作則反歧視中央社 (2017-12-01 18:49)
（中央社記者張淑伶上海1日電）上海有一家以愛滋遺孤為主要工作人員的咖啡館，曾面臨少數民眾非理性抗議，創辦人杜聰說，他教導這些孩子不要害怕歧視，「如果我們自己都做不到這一點，憑什麼要孩子做到？」
今天是世界愛滋日，杜聰在智行基金會創設的Village127咖啡館接受中央社記者採訪。
這家咖啡館的麵包師、咖啡師、廚師，幾乎全是來自愛滋病家庭的健康子女。店名取自最初受智行基金會資助的127名愛滋孤兒，如今，智行協助過的愛滋遺孤已經有2萬1000多人。
杜聰說，中國社會對愛滋病患及家屬的包容有提高，但進步比較慢，開這樣一家店，他也有承受壓力的準備。曾有一些民眾跑到店裡來抗議，覺得不該開店，認為顧客會有得到愛滋病的風險，無論店家怎麼解釋都不聽。
他強調，上海的餐飲從業人員每年都要體檢，有愛滋、肝病等都不行，再者，家人有愛滋病不代表他們本身也有。
除了開咖啡館，智行基金會還透過成立烘焙學校、製作環保袋供應飯店等，以社會企業的方式為愛滋遺孤們提供工作機會。
杜聰說，愛滋病患或家屬到職場上，面對社會有色眼光，一開始還是需要受到保護，但不可能保護一輩子，他們終究要用自己的能力，贏得同事和客戶尊重。
對於Village127，他也希望顧客首先覺得麵包好吃，然後才因為是公益事業而加分，「要一個人每天捐20元很困難，但要他每天花20元買麵包是可能的。」
外界說起杜聰，喜歡形容他是那個放棄百萬年薪的華爾街金童。他出生於香港，今年50歲，哈佛大學東亞所畢業，29歲就當上外商銀行的副總裁。只因對愛滋病患族群的使命感，1998年創辦了以預防愛滋病為主的智行基金會。
1990年代河南省因為賣血處理不當，爆發大規模感染愛滋病。許多感染者來不及接受治療就過世，或者還活著也無力撫養家庭。
2002年，杜聰首次和有「中國防愛滋第一人」之稱的醫生高耀潔走入河南農村，親眼看見了一個個破敗的家庭。他哭過、失眠過，決定投入愛滋遺孤的照料，用有尊嚴的方式讓這些孩子盡可能健康成長。
回首過去15年來投入愛滋遺孤扶助的歷程，「我不覺得有放棄什麼。」甚至，面對那些扶助過的孩子，他也有了當爸爸的心情。最有成就感的時刻，就是當年扶助的孩子要結婚，請他當證婚人；孩子們的高升學率也讓他自豪，杜聰始終相信「教育改變命運」。
智行的幾十名工作人員中，有7成是愛滋孤兒，有2成是愛滋感染者或同性戀者，「我都講得很清楚，不會因為你們的身分而歧視，但也不會因此給你優待」。杜聰說，每一個人都應該有尊嚴的生活，「平常心」就是對待愛滋病患和家屬最好的方式。1061201
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