調查：英脫歐談判出現進展跡象 無序脫歐機率下滑北京新浪網 (2017-12-01 18:19)
中新網12月1日電 據路透社報導，隨著跡象顯示英國脫歐談判取得進展，英國無序脫歐的機率在過去一個月有所下滑。
多家報紙本周報導稱，英國與歐盟已對分手費達成共識，北愛爾蘭邊界問題也接近取得共識，可能預示脫歐談判將有突破。
當地時間3月29日午間，英國啟動「脫歐」程序的信函被遞交至歐洲理事會主席圖斯克手中。由此，英國與歐盟之間的「分手」談判正式展開。
英國無序脫歐的機率因此由10月調查時的30%降至25%。所謂無序脫歐是指，在2019年3月脫歐談判預定結束時，尚未達成協議的局面。
「基於英國準備完全遵守脫歐分手費的承諾，而英國與愛爾蘭有很大機會不久就能夠對愛爾蘭邊界問題達成妥協，我們現在認為英國與歐盟到2019年3月在沒有達成未來貿易協議情況下分手的風險下降，」Berenberg分析師稱。
路透在11月27日至30日進行調查，絕大多數受訪分析師認為，脫歐談判最後應該會達成英國歐盟自由貿易協定，結果與先前幾次調查一致。
「如果英國談判代表沒有談成自貿協議，或者雙方未能至少同意就談判進行會談，那麼他們就是失職，」德國商業銀行的Peter Dixon表示。
這項調查發現，第二種最可能的結果是英國在沒有達成協議的情況下退出歐盟，根據世界貿易組織(WTO)的基本原則與歐洲進行貿易。
第三種最可能的結果則是利用歐洲經濟區(EEA)成員的身份，英國繳納費用，以保持歐盟單一市場的全面准入。可能性最低的選項是撤銷脫歐決定。
責任編輯：何路曼
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