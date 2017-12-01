中新網12月1日電 據路透社報導，隨著跡象顯示英國脫歐談判取得進展，英國無序脫歐的機率在過去一個月有所下滑。

多家報紙本周報導稱，英國與歐盟已對分手費達成共識，北愛爾蘭邊界問題也接近取得共識，可能預示脫歐談判將有突破。

當地時間3月29日午間，英國啟動「脫歐」程序的信函被遞交至歐洲理事會主席圖斯克手中。由此，英國與歐盟之間的「分手」談判正式展開。

英國無序脫歐的機率因此由10月調查時的30%降至25%。所謂無序脫歐是指，在2019年3月脫歐談判預定結束時，尚未達成協議的局面。

「基於英國準備完全遵守脫歐分手費的承諾，而英國與愛爾蘭有很大機會不久就能夠對愛爾蘭邊界問題達成妥協，我們現在認為英國與歐盟到2019年3月在沒有達成未來貿易協議情況下分手的風險下降，」Berenberg分析師稱。

路透在11月27日至30日進行調查，絕大多數受訪分析師認為，脫歐談判最後應該會達成英國歐盟自由貿易協定，結果與先前幾次調查一致。

「如果英國談判代表沒有談成自貿協議，或者雙方未能至少同意就談判進行會談，那麼他們就是失職，」德國商業銀行的Peter Dixon表示。

這項調查發現，第二種最可能的結果是英國在沒有達成協議的情況下退出歐盟，根據世界貿易組織(WTO)的基本原則與歐洲進行貿易。

第三種最可能的結果則是利用歐洲經濟區(EEA)成員的身份，英國繳納費用，以保持歐盟單一市場的全面准入。可能性最低的選項是撤銷脫歐決定。