【環球時報駐法國特約記者 潘亮】法國總統馬克龍11月28日起對西非三國展開為期三天的訪問，他此行被視為「重塑法國國際影響力之旅」。然而在訪問收官時，法國媒體11月30日爆出他涉嫌「侮辱」非洲領導人，在法國引起爭議。 ？？？？

法國《解放報》11月30日稱，馬克龍11月28日在布吉納法索瓦加杜古大學演講時，有人就大學停電問題向馬克龍提問。馬克龍回應說：「你們好像把我當成了布吉納法索總統，可我不想處理停電問題，這是你們總統的職責。」此時不少聽眾開始鼓掌，布國總統卡波雷似乎有些尷尬起身離開。馬克龍見狀說：「請留步!」並轉向觀眾表示：「他是去修空調了吧。」？ ？？ ？？

此事傳出后，一些法國媒體和政界人士認為，馬克龍在非洲表現傲慢，並失言了。還有人質疑，若當時台下的元首是俄羅斯總統普京，馬克龍敢這樣說嗎？ ？？？？

面對批評的聲音，馬克龍對法國24電視台表示：「人們覺得和非洲國家領導人開玩笑是傲慢，但這是一種平等的交流。我經常和歐洲國家領導人比如德國總理默克爾開玩笑，大家都很開心，放鬆了氣氛!」