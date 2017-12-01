【環球時報赴韓國特派記者 趙強 韓秉宸】第23屆冬季奧林匹克運動會將於2018年2月9日至2018年2月25日在韓國平昌舉行。平昌奧組委海外報導支援組盧煥熙表示，平昌冬奧會的籌備工作已接近完成。環球時報記者也在現場看到，設在平昌和江陵兩地的所有主要競賽場館，以及將承擔開閉幕式的舉辦地，平昌奧林匹克體育場等均已建成完工，已經進入冬奧會舉辦前的衝刺階段。

平昌冬奧會宣傳體驗館工作人員成多炯向環球時報記者介紹，平昌屬韓國江原道，位於首爾以東約180公里的半島東岸，其自然環境特別適合冬季運動，是韓國著名的度假山城。本屆平昌冬奧會競賽場館分別設在平昌、江陵和旌善三地，其中江陵主要承擔冰上項目，設有冰球中心、冰壺中心、冰上運動場、速度滑冰競技場等，平昌和旌善則主要承擔雪上競賽項目，設有阿爾卑西亞滑雪競技場、龍坪高山滑雪競技場等。此外，奧運村和主新聞中心、國際廣播中心等配套服務也設在平昌。

盧煥熙對環球時報記者介紹，為吸引中國遊客前往平昌觀賽，從12月1日起至2018年3月底，向符合一定條件的中國公民提供免簽入境15日，對象包括近5年內辦理韓國簽證且正常出入境的中國公民、通過指定旅行社持冬奧會門票入境的中國公民、持公務普通護照的中國公民。而由於冬奧會舉行階段適逢中國春節，平昌冬奧組委還將大年初一設為「中國日」，當天將在冬奧園區內進行中國文化的推廣宣傳活動。