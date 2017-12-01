【環球網綜合報導】據香港東網12月1日報導，當地時間11月30日，美國總統特朗普與第一夫人梅拉尼亞，出席在白宮南面的國家聖誕樹亮燈儀式。這是特朗普首次以總統身份主持該項活動。

特朗普在亮燈前感謝支持他的民眾，並「祝大家聖誕快樂!」。

特朗普致辭完畢，在場民眾一起倒數10秒后，梅拉尼亞按下開關，夜幕下隨即點亮一棵燈光璀璨的聖誕樹，然後是多名藝人和團體的表演。除了特朗普夫婦外，其長子唐納德、小女兒蒂芙尼，以及剛訪問完印度的長女伊萬卡，亦與丈夫庫什納及3名孩子一起盛裝出席。