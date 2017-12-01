可恥！韓國法官地鐵偷拍女性被罰北京新浪網 (2017-12-01 17:52)
【環球網綜合報導】據韓國YTN電視台12月1日報導，韓國首爾東部地方法院法官A某，因在地鐵上偷拍女性被檢方起訴，韓國首爾中央地方法院日前作出處罰決定，對A某處以300萬元韓幣(約合人民幣1.8萬元)罰款。
報導稱，韓國檢方11月15日向法院提請對A某處以300萬韓元罰款。首爾中央地方法院后以書面形式下達了對A某的處罰通知。
據悉，A某的父親為韓國最大在野黨自由韓國黨的重量級議員。7月，A某在首爾地鐵中偷拍女性身體部位時被當場發現，當時A某手機中有3張偷拍照片。案發後A法官未停職也曾引發韓國社會爭議。(實習編譯：楊菲菲 審稿：劉昆)
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
BOTTEGA VENETA 郵差包．iPhone bottega veneta．Bottega Veneta BV．BOTTEGA VENETA 手環 編織．BOTTEGA VENETA nappa．BOTTEGA VENETA 拉鍊長夾．BOTTEGA VENETA 巧克力．皮夾 BOTTEGA VENETA．Bottega Veneta Messenger．BOTTEGA VENETA 小羊皮．BOTTEGA VENETA 太陽眼鏡．BOTTEGA VENETA 手提包．BOTTEGA VENETA 名片夾．BOTTEGA VENETA 短夾 牛皮．BOTTEGA VENETA 零錢短夾．BOTTEGA VENETA 零錢包．BOTTEGA VENETA 旅行包．BOTTEGA VENETA 手機套．BOTTEGA VENETA 手機吊飾．BOTTEGA VENETA 吊飾．BOTTEGA VENETA BV153．BOTTEGA VENETA 水餃包．BOTTEGA VENETA 小牛皮．BOTTEGA VENETA 肩包．BOTTEGA VENETA 零錢袋．BOTTEGA VENETA 114076．BOTTEGA VENETA 寶藍色．BOTTEGA VENETA 鎖頭．BOTTEGA VENETA 八卡短夾．BOTTEGA VENETA 直立
- Hamilton KHAKI FIELD卡其野戰機械腕錶-黑x軍綠/42mm H7050
- 【FILA】男平織工作褲-灰(1PNR-5445-GY)
- [自然行]- 實木餐桌椅組一桌四椅 74x118公分/焦糖+橘紅色椅
- 日本TANITA八合一自動辨識體組成計BC706DB(日本製)
- 【Helen Keller】氣質鑲鑽簍空款太陽眼鏡(黑#H8330-P57)
- Deseno斜紋酒桶 28吋輕量PC商務拉鍊行李箱-鈦灰
- agnes b. 防刮皮革手提/斜背包(小咖)
- 【Apple】MacBook Air 13.3吋 i5雙核 8G/256G 輕薄蘋果(MMG
- 華碩 RX550-2G 顯示卡
- SKECHERS (女) 健走系列 GO Flex -14017PNK
人頭般大酪梨 申請金氏紀錄認證【中廣新聞網】
美國稅改驚動了誰？留學生受衝擊華人或掀離婚潮【北京新浪網】
美國南加州爆發多場山火 洛杉磯進入緊急狀態【北京新浪網】
耶路撒冷，被隔斷的聖城【北京新浪網】
被曝生產問題登革熱疫苗 葯企賽諾菲做出最新回應【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》