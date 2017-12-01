【環球網綜合報導】據韓國YTN電視台12月1日報導，韓國首爾東部地方法院法官A某，因在地鐵上偷拍女性被檢方起訴，韓國首爾中央地方法院日前作出處罰決定，對A某處以300萬元韓幣(約合人民幣1.8萬元)罰款。

報導稱，韓國檢方11月15日向法院提請對A某處以300萬韓元罰款。首爾中央地方法院后以書面形式下達了對A某的處罰通知。

據悉，A某的父親為韓國最大在野黨自由韓國黨的重量級議員。7月，A某在首爾地鐵中偷拍女性身體部位時被當場發現，當時A某手機中有3張偷拍照片。案發後A法官未停職也曾引發韓國社會爭議。(實習編譯：楊菲菲 審稿：劉昆)