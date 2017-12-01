美國反對中國大陸取得市場經濟地位後，中國外交部發言人耿爽1日說，世界貿易組織多邊規則沒有「非市場經濟國家」概念，相關國家將此與履行中國入世議定書規定加以混淆，企圖逃避責任。中央社記者尹俊傑北京攝 106年12月1日