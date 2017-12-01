【環球網報導 記者 丁潔芸】11月30日，由察哈爾學會與「和平與衝突研究中心」(Center for Peace & Conflict Studies)共同主辦的《通過對話加強了解——朝鮮半島爭端的和平建設方法》報告發佈會在京舉行。會議由察哈爾學會高級研究員、上海社會科學院國際問題研究所研究員劉鳴主持。

艾瑪？萊斯利：採取較強硬手段和安全方面措施行不通

該報告的作者，和平與衝突研究中心朝鮮半島項目主任卡羅琳？科爾尼(Caroline Kearney)在發言中表示，希望通過一些舉措能夠推動對話與和談的進程，而不是對朝鮮採取制裁或隔離的措施。她認為中國在這個過程中更多是一個調停者的角色，它可能並不是參與衝突的一方，而是更多起到了一個支持和解決問題的作用。

「採取比較強硬的手段和安全方面的措施是行不通的。」和平與衝突研究中心創始人、執行主任艾瑪？萊斯利(Emma Leslie)表示，作為一個非政府組織，他們希望能夠和當地的人民有更多的溝通，來發現一些解決問題的方法。她認為外界在很多方面都低估了朝鮮和朝鮮人民。

於洪君：中國積極應對並爭取化解朝核危機立場堅定

察哈爾學會首席研究員、中共中央對外聯絡部原副部長於洪君在發言中表示，這幾年來，朝核危機持續，朝鮮在戰爭邊緣政策上越走越遠，應該說，朝方已經摸到了各大國的脈搏，找到了大國關係中的軟肋，游刃於大國關係之間，最大限度地達到了自己的目的。

「日前，朝鮮又發射成功射程據說達1.3萬公里的導彈，再次震驚了國際社會。中國政府同國際社會一道共同努力，包括同美國協調立場，積極應對並爭取化解朝核危機的立場是十分堅定的。」於洪君還表示，希望本次會議發佈的成果能夠在社會上甚至國際上產生一定影響，通過這次活動，加深中方專家學者對和平衝突研究中心的了解。

寧賦魁：堅持通過對話協商，以和平方式解決朝鮮半島問題

從事半島工作30餘年的中國外交部前朝鮮半島事務大使、中國前駐韓國大使寧賦魁做特邀點評，他評價報告開宗明義，用和平方式來解決半島爭端這條主線從始至終貫穿整個報告。

「解決半島問題，或者說解決包括朝鮮核問題在內的半島問題迫在眉睫。」對此，他談了三點看法。首先，要客觀公正地來看待朝鮮半島問題。其次，要透過現象看本質，找到半島問題最根本的矛盾所在。第三，要有耐心、誠意、靈活，既要有長遠的目標，也要有為實現這個目標的具體現實可行舉措，應堅持通過對話協商，以和平方式解決朝鮮半島問題。

賈慶國：和平解決始終是優先選項

在嘉賓分享環節，北京大學國際關係學院院長賈慶國表示，報告主張與朝對話，提出了一些建設性的建議。

「和平解決始終是一個優先選項，不光是中國的優先選項，也是所有國家的優先選項。」賈慶國表示，關鍵在於朝核問題性質非常嚴重，處理不好將招致嚴重後果，有關各方必須要認真面對。朝鮮需要認真考慮國際社會給它提供的選擇，在其安全和發展得到充分保障的前提下放棄核武器。

和平與衝突研究中心是一家總部位於柬埔寨的非政府組織，活躍在亞洲和平建設與轉變衝突領域。該中心日前派兩個代表團赴朝鮮，並定期與朝鮮組織——朝鮮半島國家和平委員會(KNPC)交流。該報告是基於和平與衝突研究中心經歷和書案研究做出的衝突分析。報告認為，通過對話加強對彼此觀點的理解，衝突方可以設法找到衝突的根本原因，並建立一種轉目前緊張態勢為可持續外交關係所必需的聯繫。