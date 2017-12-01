【環球網綜合報導】據韓國news1通訊社12月1日報導，韓國首爾地方警察廳30日表示，將於12月1日至1月31日對酒駕進行特別檢查。

首爾警察廳表示，將在酒駕事故頻發的凌晨2點-6點加強監管，每周至少一次進行不分時間段的全面管制，必要時還將在上班時間及中午進行酒駕檢查。同時警察將每隔20-30分鐘更換場所進行移動管制，讓市民形成一種「警察無論何時何地都在監管」的認識。

韓國警方數據顯示，截至2017年11月，首爾共有25人在酒駕事故中喪生，4464人受傷。2016年共發生2857起酒駕事故，40人死亡。據悉，首爾警方還將強化對酒駕同行人員的處罰，勸誘酒駕等行為都屬處罰範圍。

報導稱，首爾警方有關人士表示，將強化管理，預防年末因酒席過多致酒駕事故頻發，並警告稱，酒後駕駛不僅會使駕駛員本人受到傷害，還可能傷及無辜。(實習編譯：楊菲菲 審稿：劉昆)