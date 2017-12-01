【環球網綜合報導】據台灣「中時電子報」11月30日報導，韓國首爾地鐵各車站將於2022年起，禁止醫院或診所張貼整形廣告。

2016年，首爾僅一號線車站裡就有14.3萬則廣告，廣告收益超過440億韓元(約合人民幣2.7億元)，廣告效益驚人。但近年，隨著性別議題越來越受韓國人關注，不少韓國民眾便開始抱怨這些整型廣告，稱其往往展示顧客誇張的術前術后對照圖。

對此，首爾市政府表示，將禁止廣告公司購買這類廣告，並收緊廣告管制規範，力圖以文化、藝術及公共活動取代商業廣告，減少15%的商業廣告。(實習編輯：周思敏 審核：田瑞哲)