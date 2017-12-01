【環球網綜合報導】據泰國《曼谷郵報》11月28日報導，「泰國小姐」瑪利亞(Maria Poonlertlarp)在今年的環球小姐大賽中表現出眾，躋身前五，贏得了人們的好評，然而在評審問答環節，她表現並不理想並因此在賽場止步。但她的答題表現也隨之成為泰國網友熱議的話題，其中不乏一些為她鳴不平的聲音。

據報導，25歲的瑞典泰國混血美女瑪麗亞已是奪冠熱門之一，泰國網民在社交網站呢推特上發起#MissuniverseThailand2017#這個標籤運動來表示支持。但是瑪利亞在11月27日的比賽中最終止步五強。許多人認為她失敗的原因是對這個問題的回答——「你認為你們這一代最重要的社會運動是什麼？為什麼？」

瑪麗亞的回答是：「我認為迄今為止最重要的社會運動是人口老齡化。我們這個時代最重要的運動肯定是青年，青年就是未來，青年值得我們傾注心血，因為他們是我們居住的地球未來的守護者。」

據報導，瑪麗亞前五的這一排名是29年來泰國參賽者拿到的最好的成績。在此之前，泰國的兩位參加環球小姐比拼的兩位佳麗曾分別於1965和1988年獲得冠軍。

很多泰國人在社交媒體上為瑪麗亞的回應辯護，他們說這個問題太泛，在時間有限的情況下瑪利亞已經儘力了。而其他人認為，她的回答使她失去了奪冠的機會。一些人說她丟失了得分點，並顯示出她對「社會運動」一詞缺乏了解。

一位評論員指出，我認為她應該縮小答案範圍，強調與性別和經濟有關的社會運動，比如女權主義等。(實習編譯：向星亦？審稿：譚利婭)