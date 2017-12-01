【環球網綜合報導】據新加坡《聯合早報》11月29日報導，俄羅斯總檢察長尤里？柴卡當日表示，為有效應對網路威脅，必須開展國家間合作，在聯合國的領導下為打擊網路犯罪制定新的國際法規。

據報導，柴卡指出，目前打擊網路犯罪的國際法律框架存在缺陷，比如，沒有應對互聯網黑客攻擊等現實威脅的國際法律。他認為，歐洲議會2001年通過的計算機信息領域犯罪公約已經過時，不能涵蓋目前所知的全部計算機犯罪。

柴卡指出，2013年至2016年間，僅俄羅斯境內的網路犯罪案件數量就增加了5倍，此類案件的數量今年上半年就增加30%。他表示，最常見的網路犯罪包括通過互聯網盜竊金錢、在互聯網宣揚恐怖主義和極端主義，以及計算機間諜活動等。(實習編輯：周思敏 審核：田瑞哲)