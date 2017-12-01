俄媒：俄聖彼得堡發現中國女學生遺體 全身赤裸北京新浪網 (2017-12-01 17:01)
原標題 俄媒：俄聖彼得堡民房內發現一中國女學生遺體
[環球網報導 記者 嚴翔]俄新社12月1日報導稱，11月30日晚，一名中國女學生的屍體在聖彼得堡一處居民房內被發現。俄羅斯偵查委員會聖彼得堡管理局新聞處日前發佈消息稱，偵查委員會正在就中國女學生死亡一案進行調查，該學生的遺體在聖彼得堡一處居民房內被發現。
據報導，該女孩遺體被發現時全身赤裸，雙手被綁，嘴巴被堵。與她同屋的2名中國人重度酒精中毒，已經被送往醫院醫治。
報導補充稱，委員會已對死亡案件立案偵查。
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