【環球網綜合報導】據英國路透社11月30日報導，本月早些時候，印度宣布將對從所有國家進口的干豆徵收50%的關稅，這一舉措導致加拿大這一全球最大的出口國豆產品價格下降。此外，印度加拿大兩國還因為豆類產品進口的其它條款產生分歧，加拿大在29日譴責印度通過政策「歧視對待」加拿大。

據報導，通常情況下，加拿大會將本國農民種植的豌豆、小扁豆和其他高蛋白豆類作物中很大部分都出口到印度。在印度，這些是很多飲食中的主食。但是在這個月初，印度宣布對從各國進口的干豆徵收50%的關稅。這導致世界上最大的豌豆出口國——加拿大國內豌豆價格下跌。

不僅如此，由於印度要求作物必須在原產國接受昆蟲消毒處理，加拿大運往印度的豆類貨物也因此被迫中斷。此前，印度通常會給加拿大豁免政策，因為加拿大這個國家嚴寒的氣候讓某些害蟲難以存活。但是，這項豁免在9月30日到期了。

加拿大農業部長勞倫斯？麥考利(Lawrence MacAulay)和國際貿易部長弗朗索瓦？菲利普？尚帕涅(Francois-Philippe Champagne)發表聯合聲明說：「進展停滯不前，解決這一重要問題任然遙遙無期。」他們還補充說道，加拿大對印度的規定和關稅決定十分關切和失望。他們說，到今年年底前，印度已經對其他國家免除了昆蟲消毒政策，「這表明印度區別對待加拿大。」

上周，印度工商部的一位官員受訪時曾表示，印度政府正致力於實現印度農民收入翻倍以及減少糧食進口的承諾。(實習編譯：張雨陽？審稿：譚利婭)