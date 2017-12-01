中新網12月1日電 據澳洲網1日報導，罕見惡劣天氣來勢洶洶，澳大利亞維州大部分地區將受影響，預計這場強降雨將持續至少3天，部分地區降水量有望達到300毫米，其中墨爾本的降水量預計達100毫米。同時，墨爾本南部部分地區已發佈洪水預警，維州應急服務、交通等機構紛紛發佈警告，敦促民眾做好準備，避免損失。

強降雨有望持續3天

據報導，據維州氣象局透露，未來3天內，維州多地區的降水量將達到一個前所未有的規模，部分地區降水量將達300毫米，墨爾本可能達到100毫米。氣象局資深天氣預報員泰勒表示，墨爾本大部分地區出現強降雨，其中位於東郊的Heathmont區降雨持續了30分鐘，降水量達到21毫米。

這場強降雨已導致Elster Creek地區發生小範圍洪水，墨爾本南部一些地區已發佈洪水預警，包括Bentleigh、Caulfield、Elsternwick、Elwood、Gardenvale、Glen Huntly、Brighton以及St Kilda多地。此外，墨爾本北部，包括Pascoe Vale地區，也已爆發小範圍洪水。

受降雨影響，多條鐵路線出現延誤，Hurstbridge線與Frankston線因火車站進水出現延誤。同時，Monash高速路兩條車道被淹，但經搶修后，被淹的兩條車道已重新開放，但管理機構警告司機保持警惕，這兩條車道可能再次被淹。

多機構敦促做好準備

據維州氣象局透露，維州東北部山區現為最危險的地區，一個大型熱帶濕潤氣團正在由北向南移動。不過，氣象局並未透露具體哪些城鎮危險最大，僅稱山脈東部居民可能受影響最大。此外，維州東北部地區面臨嚴重洪水風險，同時西部地區可能出現小範圍洪水。

維州應急管理專員拉普斯利表示，民眾需做好準備，同時提醒民眾在準備防洪措施時注意安全。據稱，已有12名50多歲的男子在清理排水溝時從屋頂摔下，被送醫治療。

同時，維州交通管理局已激活事件控制中心，並敦促通勤者盡量避免使用公共交通工具。該機構發言人表示，大雨可導致道路被淹，影響電車和巴士服務，一些火車站和鐵軌也可能被淹。此外，維州公路局也敦促司機盡量減少開車，但稱若必須要開車的話，最好保持車頭燈常亮，切勿冒險硬闖積水區域。

大量活動推遲或取消

受惡劣天氣影響，原定於12月3日舉辦的大量活動將被推遲或取消。原定於2日在阿爾伯特公園舉辦的馬球活動已取消，主辦方表示，參賽者、馬匹以及觀眾的安全才是最重要的。

此外，原定於3日舉行的Carols in Canterbury Gardens音樂會也已取消，同時由National Trust的聖誕節預熱活動Twilight Christmas Festival也將推遲舉行，已購票者不日將收到退款。