中新網12月1日電 據澳洲網報導，澳大利亞維州政府下屬的維州保溫層特派組(Victorian Cladding Taskforce)調查發現，維州有多達1400棟建築存在潛在危險，這些建築可能使用了與發生致命火災的倫敦塔樓相似的易燃保溫層材料。其中，20家醫院的保溫層存在安全隱患。

據維州保溫層特派組透露，8家使用了不合規材料的醫院必須儘快更換保溫層。其中，皇家女子醫院已開始進行保溫層緊急整改工作。維州政府表示，剩餘7家使用不合規保溫層的醫院必須在18個月內更換保溫層。

此外，還有12家醫院所使用的保溫層也可能存在安全隱患，但仍有待進一步評估。維州規劃廳長韋恩指出，所有醫院建築仍可安全使用。他稱，易燃保溫層材料廣泛使用是整個行業都存在的問題。但他同時承認，建築監管機構「有必要採取更多措施」。此外，維州政府也將出台法規，禁止兩層以上建築使用內嵌聚乙烯的鋁合金保溫層以及發泡聚苯乙烯保溫層。

報導稱，維州保溫層特派組發現，維州多達1400棟建築很有可能使用了內嵌聚乙烯的鋁合金保溫層或發泡聚苯乙烯保溫層，但拒絕透露這些建築的名稱。該特派組聯合主席戴維斯與白理圖表示，他們發現維州建築使用易燃保溫層十分普遍。

據悉，維州政府已要求維州建築管理局對全部1400棟建築進行進一步評估，預計此次評估耗時6至12個月。目前已有6家議會開始對轄區內可能使用了易燃保溫層的建築展開調查。