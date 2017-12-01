【環球網綜合報導】共同社12月1日援引日本2016年政治資金收支報告的話稱，日本前防衛相稻田朋美和前內閣府復興政務官務台俊介的資金管理團體各自向靖國神社支出了1.2萬日元(約合人民幣700元)「獻燈費」。

據收支報告和相關人士稱，稻田的團體去年6月17日在靖國神社「御靈祭」中支出了獻燈費。2012年的收支報告也顯示向靖國神社支出獻燈費，當時稻田本人稱「錯誤計入」而向團體返還了資金。關於2016年的獻燈費，稻田的事務所在接受採訪時表示「正遵循法令妥善處理」，並未回答是否會返還。

務台的事務所和收支報告稱，務台的團體從2013年起每年都會支出相同金額，去年為5月19日。

日本首相安倍晉三2007年第一次擔任首相時，也於「御靈祭」期間，向靖國神社供奉了提燈。今年10月17日，安倍晉三還向靖國神社秋季大祭供奉祭品。中國外交部發言人曾表示，中方在靖國神社問題上的立場是一貫而明確的，我們敦促日方切實做到正視和深刻反省侵略歷史，妥善處理有關問題，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

靖國神社位於東京千代田區，供奉有包括東條英機在內的14名第二次世界大戰甲級戰犯的牌位。長期以來，日本部分政客、國會議員參拜靖國神社，導致日本與中國、韓國等亞洲國家關係惡化。