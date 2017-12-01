【環球網綜合報導】據新加坡《海峽時報》11月30日報導，在未來的兩至三年內，新加坡公用事業局將耗資5億美元改善現有的排水設施，以防止因極端天氣已經變得日漸普遍的洪水泛濫。

自2011年以來，新加坡已經花費了12億美元用於提升排水系統。目前有75個地點的排水管道和溝渠正在接受加寬。新加坡公用事業局(PUB)計劃在2018年再改進16個地點的排水管道和溝渠。

新加坡公用事業局官員表示：「隨著氣候變化，預計在新加坡將更頻繁地發生更強烈的風暴，我們將繼續通過加深拓寬水渠來實施『通路』措施。」(實習編譯：蔣康佳 審稿：譚利婭)