【環球網綜合報導】據台灣「中時電子報」11月29日報導，據韓國海關29日發佈的一份統計數據顯示，今年1至10月韓國紫菜出口額比2016年同期增長48.4%至4.5億美元(約人民幣30億元)，創歷史最高紀錄，全年出口額有望超過5億美元(約人民幣33億元)。

據報導，韓國海關方面稱，以紫菜為原料的健康零食越來越受關注，韓紫菜出口隨之迅猛增長，韓國全年出口額有望超過5億美元。

據統計數據顯示，韓國今年前三季紫菜出口額首破4億美元並保持增勢，出口量增22.6%，達1.87萬噸。從對各國的出口額來看，對日出口最多，佔比23.5%，其後依次為中國(17.5%)、美國(15.8%)和泰國(15.5%)。其中，對日本的出口額增長52.1%。美國雖降至第三，但自2013年以來在調味紫菜方面的出口額始終排名第一。(實習編輯：周思敏 審核：田瑞哲)